МАУ опубликовала список рейсов на август

МАУ отменила ряд рейсов. Фото: pexels.com

Компания МАУ отменила ряд полетов

Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, сообщает компания.

В августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

До 15 августа отменили рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев.

Внутренние рейсы будут в Одессу, Херсон и Львов.

"В Херсон можно будет добраться в среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - говорится в сообщении.

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Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам, Киев - Лондон, Киев - Париж, Киев - Торонто, Киев - Ницца, Киев - Афины, Киев - Дубай, Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Вильнюс, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель Авив, Киев - Рим, Киев - Милан, Киев - Неаполь, Киев - Франкфурт, Киев - Мюнхен, Киев - Баку, Киев - Ереван, Киев - Мадрид, Киев - Барселона.

По одной частоте в неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам: Киев - Ницца - обратный рейс каждую субботу; Киев - Рим - обратный рейс каждую субботу; Киев - Милан - обратный рейс в неделю; Киев - Неаполь - обратный рейс каждую субботу; Киев - Мюнхен - обратный рейс в неделю по понедельникам; Киев - Мадрид - еженедельно обратный рейс в пятницу; Киев - Барселона - обратный рейс в субботу.

Рейсы в Украину запускает болгарская авиакомпания Voyage Air. Их начнут выполнять с конца июля 2020 года, сообщает lowcostavia. Открываются рейсы из Варны в Киев и Львов. Билеты уже в продаже.