Mastercard позволит клиентам пользоваться криптовалютами

Цифровые деньги можно будет использовать для транзакций. Фото: unsplash

Международная платежная система Mastercard планирует начать работу с несколькими криптовалютами.

Цифровые деньги можно будет использовать для транзакций, цитирует исполнительного вице-президента Mastercard с цифровых активов Раджа Дамодарана УНИАН.

"Наша философия по криптовалютах проста: речь идет о выборе. Mastercard здесь не ради того, чтобы рекомендовать начать пользоваться криптовалютой. Мы здесь, чтобы позволить покупателям, предпринимателям и компаниям переводить средства - традиционные или криптовалютные - как им угодно. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги", - говорится в публикации.

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Компания работает только с частью криптовалют. В первую очередь сосредоточится на стейблкоинах, потому что они обеспечены запасами обычных валют или физических товаров.

Mastercard уже активно сотрудничает с некоторыми крупными финансовыми регуляторами мира, помогая разрабатывать цифровые валюты центральных банков. Однако до сих пор компания не работала непосредственно с криптовалютами в собственной сети.

Европейское полицейское ведомство задержало 10 хакеров, которые путем взлома сим-карт похитили криптовалюты на $100 млн.