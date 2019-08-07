Масштабная приватизация принесет Украине несколько десятков млрд грн — Мазепа

Инвестиционный банкир Игорь Мазепа говорит, что масштабная приватизация позволит инвесторам рационально оценить, как использовать тот или иной актив. Фото: MY.UA

Масштабная приватизация госкомпаний может принести бюджету Украины несколько десятков миллиардов гривен.

Об этом заявил известный инвестиционный банкир Игорь Мазепа.

"Украине нужна масштабная приватизация, которая в перспективе наполнит ее бюджет несколькими десятками миллиардов гривен. Я не стану повторяться, ведь это уже понимает даже школьник - наше государство нельзя считать эффективным собственником.

Приватизация не только улучшит инвестклимат, но и покажет, что новая украинская власть готова не на словах, а на деле бороться с коррупцией. Ведь до сегодняшнего дня госактивы были довольно популярной "разменной монетой" в политических играх", - подчеркнул Игорь Мазепа.

Эксперт также отметил, что некоторые госактивы существуют просто как реестры на бумаге или находятся в плачевном состоянии. Именно масштабная приватизация позволит инвесторам рационально оценить, как использовать тот или иной актив (и можно ли это сделать). Кроме того, новые собственники бывших государственных предприятий будут создавать новые рабочие места, развивать украинский экспорт. Будут развивать экономику страны.