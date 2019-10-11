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пятница, 11 октября 2019 16:07

"Маржа Холодова" удвоит доходы табачного оптовика-монополиста "Тедис Украина"

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&quot;Маржа Холодова&quot; удвоит доходы табачного оптовика-монополиста &quot;Тедис Украина&quot;
Скандальная поправка №8 в законопроект №1049, принятый на прошлой неделе парламентом, увеличивает доходы табачного оптовика с 3,5% до 7%.

Компания "Тедис Украина" может существенно увеличить свою прибыль в случае подписания Президентом Украины законопроекта №1049.

Как свидетельствуют источники в сфере оптовых и розничных продаж табачных изделий в Украине, на данный момент маржа компании "Тедис Украина" составляет 3,5-4%.

В то же время, скандальная поправка №8 в законопроект №1049, принятая 3 октября Комитетом Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, а уже на следующий день – парламентом в целом – увеличивает маржу оптового табачного монополиста сразу вдвое – до 7%.

Как ранее сообщали СМИ, данная поправка на самом деле была инициирована заместителем главы упомянутого парламентского комитета Андреем Холодовым, который также контролирует сеть розничной продажи табачных изделий "Т-Киоск".

По подсчетам экспертов, данная поправка поднимет цены для населения на сигареты на 7-10 гривен. Общая сумма переплаты составит до 300 млн. долларов в год. При этом значительная сумма переплаты может остаться у компании-монополиста оптовой торговли сигаретами – "Тедис Украина".

Напомним, что вчера, 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию "Тедис Украина" на 3,4 млрд. грн.

Бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская заявила, что компании "Тедис Украина" угрожает принудительный раздел. Но даже в случае раздела новые компании смогут, согласно принятому законопроекту №1049, гарантировать себе маржу на уровне 7%.

КП в Украине
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