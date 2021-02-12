Мартовский курс биткоина составит $56 тыс. - аналитик

Биткоин будет дорожать на фоне появления новых инвесторов и заявлений знаменитостей. Фото: unsplash

В этом году в первом квартале рост биткоина может достичь $56 тыс.

За последний год эта крипотовалюта выросла почти на 250%, а с начала 2021-го - на 37%, цитирует старшего аналитика компании Hamilton Алекса Шустера "Обозреватель".

Эксперт убежден, что биткоин будет дорожать на фоне появления новых инвесторов и заявлений знаменитостей в Twitter, Facebook. По его словам, минимальная стоимость криптовалюты составит около $42 тыс.

"Целевой уровень роста до $51 тыс. не является окончательным, поэтому тотально фиксировать все позиции и конвертировать биткоин в другие криптовалюта, или в национальную валюту смысла нет", - объясняет Шустер.

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Аналитик советует учитывать возможные замечания Комиссии по ценным бумагам и биржам США в адрес Илона Маска. Новости о штрафах за манипулирование рынком могут спровоцировать падение цены вниз до $42 тыс. За монету.

Bitcoin нужно почти столько электроэнергии, сколько потребляет вся Украина. Если бы криптовалюта была страной, то вошла бы в топ-30 мировых потребителей электричества.