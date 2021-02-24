Мартовские тарифы на газ: кто предложил самые низкие цены

Лучшее предложение на март подготовила компания Megawatt. Фото: unsplash

На 24 февраля большинство газоснабжающих компаний обнародовало свои цены на март.

Они не превышают 6,99 грн за кубометр, потому что к концу марта правительство ввело предельную цену на газ, сообщают в консультационном центре "Газ Правда".

8 компаний установили тарифы от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр.

Лучшее предложение на март подготовила компания Megawatt - 6,70 грн за кубометр. Это на 9 коп. меньше, чем в феврале и январе.

Компания "Агросинтез Трейдинг" предложила цену 6,75 грн за куб. Это на 7 коп. выгоднее февральского предложения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве объяснили, почему хотят установить годовой тариф на газ

На 3-м месте с ценой 6,80 грн за кубометр компания "Энергетические ресурсы Украины". Это на 10 коп. меньше, чем в феврале.

ЕВОДА ТРЕЙД предлагает цену 6,88 грн за кубометр, Газпромпостач - 6,90 грн, Волиньелектро Збут і Закарпаття Енергозбут - по 6,97 грн. Эти компании оставили свои цены на март на февральском уровне.

Остальные поставщики предложили 6,99 грн за кубометр.

Нафтогаз опубликовал стоимость голубого топлива. В рамках тарифного плана "Місячний", цена на газ в марте составит 6,86 грн/куб. м, без стоимости распределения.