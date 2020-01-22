Маркарова рассказала о судьбе сотрудничества Украины с МВФ

Маркарова говорит, что следующая программа с фондом может стать последней. Фото: eimg.pravda.com

Следующая программа сотрудничества с МВФ может стать последней.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Інтерфакс-Україна.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс випуститися с МВФ", - сказала Маркарова.

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В декабре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новый транш от Международного валютного фонда Украина получит в течение нескольких месяцев.

В фонде отметили, что примут решение об очередной программе помощи Украине после выполнения всех предварительных условий.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году. В текущем году Украина должна выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования), свидетельствуют данные на сайте МВФ.