Маркарова рассказала о судьбе сотрудничества Украины с МВФ

 
Ексклюзивы
1/5
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 792
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1035
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 810
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 603
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3627
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 927
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1557
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 873
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9225
Фото
Все фото
6
3
14
8
5
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Видео
Все видео
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1206
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1557
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2961
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2106
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 738
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
среда, 22 января 2020 08:06

Маркарова рассказала о судьбе сотрудничества Украины с МВФ

  Комментировать
Маркарова рассказала о судьбе сотрудничества Украины с МВФ
Маркарова говорит, что следующая программа с фондом может стать последней. Фото: eimg.pravda.com

Следующая программа сотрудничества с МВФ может стать последней.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Інтерфакс-Україна.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс випуститися с МВФ", - сказала Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ поддержали правительство Гончарука

В декабре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новый транш от Международного валютного фонда Украина получит в течение нескольких месяцев.

В фонде отметили, что примут решение об очередной программе помощи Украине после выполнения всех предварительных условий.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году. В текущем году Украина должна выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования), свидетельствуют данные на сайте МВФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маркарова рассказала о судьбе сотрудничества Украины с МВФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Сегодня День Соборности Украины. О чем этот праздник

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 2 Просмотров: 32626
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 28055
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 16616
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды Просмотров: 14778
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
27
 Просмотров: 13797
Экономика
Доллар передумал дорожать
Доллар передумал дорожать Просмотров: 279
Купить квартиру: сколько стоит жилье в разных районах Киева
Купить квартиру: сколько стоит жилье в разных районах Киева Просмотров: 1305
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 7121
Укрзализныця начала перевозить больше людей в страны ЕС
Укрзализныця начала перевозить больше людей в страны ЕС 1 Просмотров: 225
Стало известно, кому передадут порт "Херсон"
Стало известно, кому передадут порт "Херсон" Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
7
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
2
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Голосов: 23015
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua