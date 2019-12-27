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пятница, 27 декабря 2019 14:05

Максим Степанов: управлять медицинскими учреждениями должны квалифицированные менеджеры

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Максим Степанов: управлять медицинскими учреждениями должны квалифицированные менеджеры
Экс-глава Одесского региона Максим Степанов: "Поручить управление медицинскими учреждениями необходимо квалифицированным медицинским администраторам". Фото: KP.UA

Экс-глава Одесского региона Максим Степанов предлагает поручить управление медицинскими учреждениями профильным менеджерам.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

"Поручить управление медицинскими учреждениями необходимо квалифицированным медицинским администраторам. Сегодня это – в основном отличные врачи, однако не всегда продуктивные менеджеры. Такому менеджменту необходимо учиться, и это должно быть закреплено на законодательном уровне", – отмечает Степанов.

По его мнению, эффективное управление позволит минимизировать расходы бюджета учреждения, а освободившиеся средства должны быть направлены на увеличение фонда заработной платы. Кроме того, в материале упоминается также о проблеме недостатка в Украине квалифицированных молодых специалистов и миграции за границу профессионалов-медиков.

"Украинский сюрреализм: это когда самая дорогая в получении профессия наиболее низкооплачиваема. Опытный хирург у нас сегодня зарабатывает 6000 гривен. В Польше – это 1800 евро уже на старте. Разрыв в 10 раз. Будем откровенны: Украина здесь не конкурентная. В Минздраве же статистики относительно общего количества медицинских мигрантов почему-то нет. Однако, по неофициальным данным, этот показатель составляет от 50 до 70000 специалистов", – отмечает Максим Степанов.

Решение сложившейся ситуации он видит в реализации полноценной национальной системы телемедицины. "Это позволит обеспечить квалифицированной медицинской помощью каждого украинца, независимо от того, где человек живет", – пишет он. Как пример приводит опыт Одесской области, где самые отдаленные села региона уже сейчас имеют доступ к качественной медицинской помощи.

Напомним, ранее Максим Степанов предложил Минздраву провести полный аудит медицины.

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27
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