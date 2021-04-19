Магазины, товары и чаевые: пользователи смогут покупать и зарабатывать в Telegram

В одном из ближайших своих обновлений Telegram позволит продавать товары и услуги в каналах и группах.
Желаемые операции будут осуществляться напрямую, без помощи ботов.
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Расплатиться за товары и услуги в мессенджере можно будет при помощи платежных систем Stripe, LiqPay, Payme и др.
Кроме того, появится возможность оставлять чаевые, а также сохранять данные банковской карты для будущих покупок в Telegram.
Ранее мы рассказывали, какие мессенджеры в украинцев стали самыми любимыми.
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