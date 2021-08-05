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четверг, 05 августа 2021 16:44

Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
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На рынке в Полтаве продают масло на разлив
Фото: Елена ЛУЦЕНКО
На рынке в Полтаве продают масло на разлив
Александра Шупа 30 лет продает на рынке масло
Александра Шупа (справа) 30 лет продает на рынке масло
Александра Шупа 30 лет продает на рынке масло

С начала года в Украине больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, по данным Госстата. В частности, 1 л растительного масла в декабре прошлого года в среднем стоил 42,07 грн. В феврале 2021-го стоимость выросла до 47,55, в апреле - 58,05 грн, в июне - 64,95.

На Центральном рынке в Полтаве работают пять точек с маслом на розлив. Два старых киоска, окрашенные синей краской, расположенные неподалеку от овощных рядов. Окошко продавца заклеено прозрачной пленкой, на прилавке в пластиковых бутылках разного размера и цвета выставлено масло. Этикеток нет. На неровных кусках от картонных ящиков написаны цены: сыродавка - 56 грн за 1 л, душистая - 60 грн. Оптом от 5 л - 50 грн, рафинированное "Олейна" - 56 грн.

"Это душистое масло, это для жарки. Это еще старый урожай. Люди берут понемногу. Молодежь в супермаркетах покупает. Пенсионеры на рынок идут. Я беру всякое. Это сыродавленное не выгорает. А душистое хорошо в салат добавить. Идите в соседний киоск, там хозяйка все расскажет", - говорит продавщица, выглядывая из-под защитной пленки на окне. Просит не фотографировать ее товар. Выбегает из киоска, убирает ценники.

В киоске рядом продавщица говорит неохотно.

"Это не наше масло. Я реализатор. Жареное масло по 60 гривен, рафинированное - 54. Производитель - полтавская маслодельня. Фермеров на этом рынке нет. Есть люди, которые привозят семена подсолнечника на маслодельню в Полтаве. Меняют на масло и бывает, что продают, - рассказывает продавщица, имени не называет. - Люди сейчас больше покупают масло в магазинах. Там фасованное, с этикетками. Без запаха. Но треть людей идет на рынок. Мои покупатели - в основном пенсионерки и немного молодежь, которая с детства привыкла ходить на базар. Бабушки идут сюда, ведь это типа натуральное, с маслодельни. Пахнет сырыми семечками. Вот будет масло еще дороже из-за погоды. Подсолнухи цветут, но семенам нужна влага. Не будет масла, потому что семена не наливаются".

У входа в крытый рынок на бетонном столе женщина выставляет банки с медом.

"Раньше фермеры здесь продавали свое масло, сейчас уже таких нет. Снова будет неурожай. Вот пасечник возил пчел на поле, говорил, что подсолнечник низенький и сохнет", - замечает она.

Внутри три торговых места с маслом. Перед 69-летней Александрой Шупой на столе стоит три ведра, пластиковые бутылки с одинаковыми крышками.

"У меня есть и разливное масло, и запечатанное - всякое. Это из Опишни и Кирилло-Ганновки. Привозят мне его фермеры. Я сама предприниматель, только торгую. Это разливное масло стоит 56 гривен за литр. Если люди покупают пять литров, то отдаю по 53 гривны. А два литра по 55. Есть вот запечатанное рафинированное по такой же цене. Оно немного подешевело. И ненадолго, снова будет дорожать на днях", - говорит Александра Петровна.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Александра Шупа (справа) 30 лет продает на рынке масло
Александра Шупа (справа) 30 лет продает на рынке масло

"Денег надо им много, не наедаются, - добавляет полтавчанка Евдокия Козуб. Просит продавщицу налить ароматного масла в полулитровую бутылку. Александра Петровна набирает его мерной кружкой, наливает через лейку.

"Масло будет только дорожать, - продолжает Александра Шупа. - Уже надо урожай подсолнечника собирать, а он еще не вырос, говорят. Подсолнухи какие-то маленькие стоят. Я видела по телевизору, что будет масло осенью по 100 гривен. Некоторые люди уже начали запасаться им. Ставят в погреб. Но на трехлитровую банку надо бросать столовую ложку соли и пять фасолин, чтобы не старело. Потому домашнее масло выдыхается и портится быстро. А если бросить соль и фасоль, то и год будет стоять, как свежее".

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Александра Шупа 30 лет продает на рынке масло.

"Если доживу, то 10 декабря будет мне 70 лет, - смеется. - 10 лет на улице торговала. Тогда директор всех нас загнал сюда. Ранее было два ряда с маслом. Теперь остались торговать Лена, Нина и я. На рынке нет домашнего масла. Привозят с разных маслоделен".

Говорит, что люди чаще покупают масло для салатов.

"Берут ароматное и сыродавленное. Первое для салатов, второе - для жарки. Когда-то подошел мужчина и говорит: вы мне понравились, в беленьком стоите. Купил полтора литра ароматного масла в подарок родственникам в Грузию. Говорил, что там такого нет. У меня берут и на Киев, и на Москву, Беларусь, Польшу, в Португалию. Один мужчина специально приезжает из Киева за маслом. Мое пахнет на весь рынок, поэтому его все просят", - добавляет продавщица.

В магазинах Украины цены на подсолнечное масло превысили 70 грн за 900 мл. В европейских супермаркетах оно стоит в два раза дешевле.

Ситуация с маслом в Украине уникальна. Во всем мире цена упала почти на 10%. В Украине за год цена подсолнечного масла выросла на 89%. С начала года - на 59%. За последний месяц на 3,8%.

На украинском рынке всего несколько крупных производителей. Поэтому спекулировать ценами просто. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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