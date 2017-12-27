Луценко о выводе средств Привата: "Кто бы это ни был - он получит подозрение"

ГПУ ждет результаты аудиторской проверки средств Приватбанка.

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что ГПУ вручит подозрения лицам, причастным к выводу средств ПриватБанка, если эти имена будут установлены. Но пока прокуратура ждет результатов аудиторской проверки и отчета НБУ перед следствием.

Об этом Луценко рассказал в интервью украинским телеканалам.

Я, как генпрокурор, с нетерпением жду информации от Kroll и ряда других аудиторских западных кампаний, которые по предварительным данным нашли счета, куда оседали средства, выведенные из Украины. Речь идет о 180 миллиардах гривен – вероятных средств, которые были выведены из банка, и, конечно, до этого дня ни ПриватБанк, ни Нацбанк, ни следствие не установило, где находятся эти средства из-за долгих процедур международных запросов. Потому что средства, которые находятся в оффшорных компаниях, открываются через год, а то и через два", - отметил генпрокурор.

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Луценко отметил, что после того, как Нацбанк представит официальный отчет перед следствием и официальные данные аудита, можно будет говорить о подозрениях.

"Кто бы не был собственником, как говорят бенефициаром этих счетов – он получит подозрение. Могу вам четко утверждать, какая бы там фамилия не стояла. Вот кто бы там не был, подозрение будет обязательным. В своем генпрокурорстве я не раз доказывал, что даже фамилии моих бывших товарищей является непринципиальным, если речь идет о переходе красной линии – его величества закона", - отметил глава ГПУ.

Напомним, недавно министр финансов Александр Данилюк обвинил ГПУ в затягивании расследования дел в отношении бывшего руководства Приватбанка.