Лоукостер Bees Airline анонсировал первый рейс

Новый Bees Airline анонсировал с 14 октября открывает регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Вылетать рейс будет из аэропорта "Киев" имени Сикорского. Билеты будут стоить 640 грн, сообщает перевозчик в Facebook.

Авиарейсы будут 5 раз в неделю.

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"14 октября мы открываем регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой. Вылет из Киева - аэропорт" Киев "(Жуляны) имени Сикорского", - говорится в сообщении.

Аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2023 году закроют на восемь - девять месяцев, чтобы продлить и усилить полосу. Длину полосы планируют увеличить на 460 м до 2770 м.

Об этом заявил председатель совета директоров предприятия Денис Костржевский.

По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты лоукостера Wizz Air - Airbus A320 и A321.