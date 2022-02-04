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пятница, 04 февраля 2022 22:55

Литовский бензин исчезнет с украинских АЗС. Будет ли дефицит?

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Литовский бензин исчезнет с украинских АЗС. Будет ли дефицит?
Orlen Lietuva — литовская нефтяная компания, одна из крупнейших в стране. В группу Orlen Lietuva входит нефтекомплекс, состоящий из Мажейкяйского НПЗ (на фото), Бутингского терминала и Биржайского нефтепровода и другие компании. 100% акций Orlen Lietuva принадлежат польской компании PKN Orlen. Компания владеет единственным НПЗ в Прибалтике - Мажейкяйским НПЗ. Фото: Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia

С 7 февраля горючее из Литвы нельзя будет перевозить по железной дороге транзитом через Беларусь. Так самопровозглашенный президент Александр Лукашенко отреагировал на запрет Литвы на перевалку белорусских калийных удобрений портами страны.

Приведет ли эмбарго к дефициту бензинов и кто теперь будет импортировать их в Украину?

В 2021 году импорт из Литвы дизтоплива составил 690 тыс. т - 9% украинского рынка, 11% бензина (265 тыс. т) и 16% авиационной керосина (57 тыс. т), по данным консалтинговой группы "А-95".

"В течение 20 лет Литва была незначительным, но стабильным источником снабжения нефтепродуктами", - цитирует директора группы Сергея Куюна издание enkorr.

Рынок перекроет литовские объемы, но Украина потеряет одно из немногих направлений импорта горючего.

Компенсируют недостаток, прежде всего, белорусские НПЗ, на которых всегда есть профицит бензинов, и государство-агрессор.

В прошлом году Беларусь и РФ закрывали 72% импорта дизеля. Теперь доля достигнет 85%. А в импорте бензинов Беларусь станет монополистом.

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Опасность такой ситуации в том, что Украина станет заложником непредсказуемого поведения руководства соседних государств.

"Внутреннее производство нужно увеличить вдвое, перевалку в портах (прежде всего авиационного керосина. - Gazeta.ua) минимум втрое", - говорит Сергей Куюн.

Также критически важно создать государственный и коммерческий резервы нефтепродуктов, в том числе для железной дороги и армии.

Ценовых колебаний на рынке очевидно не будет, потому что сезонное потребление сейчас на минимуме, а у трейдеров есть профицитные запасы топлива.

В месяц бензин марки А-92 подорожал на 2,48 грн. Литр в среднем стоит 31,92 грн. Бензин А-95 прибавил 2,6 грн - до 32,81 грн/л, дизтопливо - 2,74 грн, до 32,14 грн/л.

"На стоимость нефтепродуктов влияют внешние котировки, по которым следует расчет с производителями и поставщиками. Вторая причина - курс валют, третья - текущая ситуация на рынке, - говорит 40-летний Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нафторынок". — В январе нефть подорожала, потому стоимость бензина и дизельного горючего растет".

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