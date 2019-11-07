Льготы за коммуналку начали начислять по-новому

Органы соцзащиты самостоятельно открывают счета льготникам в Ощадбанке. Фото: oda.te.gov.ua

Минсоцполитики изменило систему начисления льгот за коммунальные услуги. С октября льготные средства монетизируют.

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко на брифинге.

"Начиная с платежек за октябрь, все льготники, как и субсидианты раньше, будут получать полный размер платежки - без учета льгот и субсидий. Параллельно с этим соответствующие средства будут перечисляться либо на их аккаунт в Ощадбанке, либо на другой банк или Укрпочту, если они обратились в орган соцзащиты относительно получения соответствующих выплат в наличной форме. После этого льготник ежемесячно будет от банка получать смс-сообщение о том, какая сумма льгот ему начислена и как произошли взаиморасчеты между банком и поставщиками услуг", - пояснил Музыченко.

Органы соцзащиты самостоятельно открывают счета льготникам в Ощадбанке.

Гражданин может получить средства наличными и самостоятельно рассчитываться с поставщиками услуг. Или за него может рассчитываться Ощадбанк безналичными средствами.

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В этом сезоне субсидианты смогут самостоятельно выбрать банк, где будут получать деньги на оплату коммунальных. Ранее помощь забирали исключительно в отделениях Ощадбанка и Укрпочты.