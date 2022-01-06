Льготы на газ получат около 7 тыс. производителей социальных товаров

Льготы на природный газ из-за кризиса на рынке нефтепродуктов получат около 7 тыс. производителей социальных товаров.

Соответствующий список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа, 5 января утвердило Министерство агрополитики.

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Речь идет только о компаниях, занимающихся производством социально значимых продуктов. Сейчас такова пшеничная мука, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, птица (курица) и подсолнечное масло.

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Представители ряда отраслей выступили с заявлениями, которые не могут стабильно работать в условиях рекордных цен на газ. В частности, речь идет о молочных компаниях и кондитерской отрасли.

В 2021 году цены на продукты в Украине возросли в среднем на 30-60%. Больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. На стоимость продуктов повлияла пандемия коронавируса и мировые цены, объясняют в правительстве.