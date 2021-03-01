Льготный НДС. Что изменится для аграриев с 1 марта

Наибольший удар бюджету наносят махинации вокруг возмещения НДС

C 1 марта в Украине начинает действовать льготная ставка НДС для некоторых видов агропродукции — 14% вместо 20%. Рынок в целом принял новацию позитивно — как и любое снижение налоговой нагрузки. Хотя нашлось и немало противников. Их недовольство можно понять: закон усложняет работу в тени и махинации вокруг возмещения НДС.

Что именно изменится

Закон №3656 снижает ставку НДС на некоторые виды агросырья: крупный рогатый скот, свиней, молоко, сахарную свеклу, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, рапса, подсолнечника.

Закон вышел "межфракционным": в числе авторов 21 народный депутат из "Слуги народа", "Батькивщины" и "Европейской солидарности". Несмотря на позитивную реакцию Минфина и крупнейших аграрных ассоциаций, на принятие закона понадобилось 8 месяцев. 23 февраля 2021 года он вернулся в парламент с подписью Владимира Зеленского. 1 марта новые правила вступают в силу.

От момента регистрации и до голосования во втором чтении документ атаковали в СМИ и соцсетях. Называли лоббистским и таким, что создает неравные условия на рынке. Любопытно, что в то же самое время аналогичное снижение НДС для отелей и культуры (с 20% до 7%) назвали мерой поддержки отраслей во время кризиса.

Голос из тени

Аграрный сектор — один из лидеров по доли тени в украинской экономике. Напомним, с 2003 года, чтобы поддержать фермеров в год критического неурожая, были введены специальные налоговые режимы. На несколько лет аграриев освободили от уплаты налогов частично или полностью. В том числе НДС, налогов на прибыль и зарплату. По мере выхода АПК из кризиса налоги стали возвращать к прежнему уровню, с чем многие аграрии отказались мириться. Зачем платить налоги, если можно не платить? Так порядка 40% рынка зерна оказалась в тени. Большинство "скруточных" схем приходится на экспорт зерна. Закон №3656 нацелен остановить "скрутки" и вернуть агропроизводство в легальное поле. Потому встретил сопротивление.

Наибольший удар бюджету наносят махинации вокруг возмещения НДС. Чем выше ставка, тем больше денег государство перечисляет аграриям. Некоторые этим злоупотребляют. Например, с 2017 года по 1 полугодие 2018 года крупнейшие экспортеры зерна и масла заявили к возмещению больше 32 млрд грн — это в 2 раза больше, чем уплатили в бюджет все производители этой продукции, пишет "Латифундист".

Позиция Кабмина

Экспортные схемы используют для отмывания денег, когда махинаторы скупают зерно за наличные, экспортируют за границу и наживаются на НДС. По данным главы налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, за год Украина теряет до 2 млрд долларов валютной выручки. Чем выше ставка НДС — тем экономически привлекательнее махинации вокруг возмещения.

Как сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей, с принятием закона №3656 бюджетное возмещение НДС сократится на 13 млрд грн в год. Эти деньги останутся в бюджете. Кроме того, снижение ставки на некоторые виды аграрного сырья не скажутся на фактических объемах перечисления НДС в казну. Этот налог уплачивается каждым покупателем в магазине при покупке готовой продукции. На нее ставка остается прежней — 20%. Так что госбюджет в любом случае свое получит. Единственное изменение — возможная единоразовая задержка поступлений на 2-3 месяца.

"Переработчики при закупке сельскохозяйственного сырья будут тратить на 6% меньше собственных средств на уплату НДС в составе стоимости такого сырья. Да, они будут платить 20% НДС с собственной продукции, но тогда, когда они ее произведут и, что важнее, реализуют", — отметила Светлана Воробей.

Министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что с принятием закона аграриям будет выгодно продавать все зерно официально, а не за наличку, как происходит сейчас: "Это легализует большую часть зерновых, которые могут использоваться переработчиками".

Реакция бизнеса

Снижение НДС стало редким прецедентом, когда голоса власти и бизнеса оказались созвучны. Закон поддержали Европейская бизнес ассоциация (ЕВА), а также крупнейшие аграрные ассоциации: Всеукраинская аграрная рада, Ассоциация производителей молока, Всеукраинский конгресс фермеров и другие. В ВАР даже предложили расширить действие закона на готовую продукцию.

"Понятно, что те, кто работает "в тени", НДС не платят. Соответственно, чем выше НДС, тем выше их конкурентоспособность по сравнению с теми, кто работает легально… Если удастся добиться снижения ставки НДС на продукты переработки, то теневой рынок существенно сократится", — считает замглавы ВАР Михаил Соколов.

В ЕВА подчеркнули: чем ниже суммы возмещения НДС, тем меньше махинаций и потенциальных бюджетных потерь. Кроме того, закон ускорит детенизацию производства, повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли.

"При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и продуктов их переработки. То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и недобросовестными практиками минимизации налоговых обязательств", — говорится в сообщении ЕВА.

Что думают аграрии

Аграрии преимущественно "за" и с лета призывали Раду не затягивать с рассмотрением закона. Руководитель ООО "Дунайский аграрий" Роман Дяжук в комментарии Kurkul.com заявил, что снижение ставки НДС не назовешь лоббизмом, поскольку от этого выиграют все участники рынка: "Я поддерживаю этот закон. Давно нужно было это сделать. Честно говоря, было бы лучше снизить ставку до 10% на некоторые виды продукции, как в некоторых европейских странах".

Управляющий агрофирмы в Запорожской области Евгений Гуцало отметил, что льготный НДС позволит аграриям увеличить объем денег в обороте в период посевной: "Снижение НДС снизит наши затраты на закупку сырья. Мы сможем вложить их в модернизацию и нарастить объем производства. А с готовой продукции государство получить уже свои 20% НДС. Выгода для всех очевидна".

Сколько Украина теряет от "скруток" НДС с точностью высчитать невозможно. По разным оценкам, сумма может достигать 40 млрд грн в год. Снижение ставки НДС до 14% не панацея и не отменяет необходимости параллельно улучшать администрирование НДС и сервисное обслуживание налогоплательщиков, бороться с коррупцией на таможне и в налоговой, делать "скрутки" экономически невыгодными и опасными для бизнеса. Этот путь Украине только предстоит пройти, но несколько важных шагов уже сделано.