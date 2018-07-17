Легальный алкоголь - это роскошь для украинцев - экономист

В европейских странах легальный и качественный алкоголь более доступный для простых людей, чем в Украине. Фото: retail-loyalty.org

В европейских странах легальный и качественный алкоголь более доступен для простых людей, чем в Украине.

"Лучшая доступность алкоголя в Европе объясняется, прежде всего, высоким уровнем доходов европейцев, во-вторых - очень высоким уровнем конкуренции и перепроизводства, даже перенасыщенностью рынка алкогольной продукцией. Причем всех видов. Очень много высококлассных производителей и высокая конкуренция способствуют тому, что цены не растут, а если и растут - то в очень небольших пропорциях. При этом доходы европейцев растут высокими темпами. Поэтому так и получается, что для европейцев алкоголь намного доступнее, чем для украинцев, у которых обратная ситуация: низкий уровень доходов, постоянное повышение акцизов. Поэтому легальный алкоголь для многих людей становится если не роскошью, то достаточно дорогим продуктом", - рассказывает экономист Андрей Новак, пишет unn.com.ua.

Рассчитывать на доступность качественного алкоголя и других товаров и услуг украинцы смогут только в случае постепенного повышения уровня жизни.

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"Пока нам это не светит, потому что реальные доходы расти не будут, поскольку правительство анонсировало дальнейшее повышение цен на энергоресурсы, причем на все виды. А это значит, что у украинцев еще больше денег будет уходить на оплату коммунальных услуг и тех товаров, которые напрямую связаны с энергоресурсами. Поэтому в ближайшее время доходы, к сожалению, не будут расти. И поэтому алкоголь, как и другие товары и услуги, будет оставаться по доступности на существующем сегодня уровне".

За 1-й квартал 2018 года украинцы накупили спиртного на 38 млрд грн. С учетом роста цен за последние 2 года расходы украинцев на алкоголь и табак выросли почти на 60%. Доходы населения за 1-й квартал составили 657,9 млрд грн, потратили украинцы еще больше - 679,9 млрд грн. И это несмотря на то, что номинальные доходы населения выросли на 23,6%.