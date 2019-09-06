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пятница, 06 сентября 2019 14:19

Квартиры дорожают: назвали причины

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Квартиры дорожают: назвали причины
По итогам года общий рост себестоимости строительства может превысить 12-15%. Фото: uprom.info

В Украине за январь-август строительные материалы подорожали на 5-6%. Больше всего цены выросли на бетон, утеплители и газоблоки.

"В июне бетон украинского производителя ощутимо подорожал. Это связано с антидемпинговыми пошлинами на импортный бетон. В течение года было сильное колебание цен на арматуру. В первом квартале подорожала на 6%. Следующие месяцы стоимость откатывалась", - говорит эксперт по недвижимости Владислав Кононов , передает ubr.ua.

Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 15-20%.

"Из-за дефицита квалифицированной рабочей силы и оттока кадров за рубеж, выросла стоимость строительно-монтажных работ. Сегодня это ключевой фактор роста стоимости строительства", - отметил Кононов.

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По его словам, при сохранении текущего уровня инфляции стройматериалы могут немного подешеветь. Но это не повлияет на стоимость строительно-монтажных работ. Она вырастет на 2-3%.

"По итогам года общий рост себестоимости строительства может превысить 12-15%. Это приведет к удорожанию жилья в среднем на 3-4% в пригороде Киева и на 1,5-2% в столице", - отмечает Кононов.

В августе больше всего квартир покупали в новостройках в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Дешевле всего приобрели 1-комнатное жилье площадью 30 м² на ул. Радченко - $21 тыс.

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