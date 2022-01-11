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вторник, 11 января 2022 08:40

Курс валют пытается удержаться на старых отметках

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Национальный банк Украины на 11 января установил курс доллара на уровне 27,49 грн. Курс вырос меньше чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем и достиг максимума за семь месяцев.

В то же время евро подорожал на 1 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 31,11 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,86 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,40 грн. Продают по 27,50 грн.

За евро предлагают 30,85 грн. Продают по 31,10 грн.

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Автор: bank.gov.ua
  Доллар вырос менее чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем
Доллар вырос менее чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
11
января

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