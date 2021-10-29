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понедельник, 01 ноября 2021 07:10

Курс валют на 1 ноября: доллар подешевел после выходных

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Курс валют на 1 ноября: доллар подешевел после выходных
Евро стоит 30,59 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 1 ноября установил курс доллара на уровне 26,27 грн. Курс снизился на 5 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 9 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,59 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,62 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,65 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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