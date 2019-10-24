Курс валют, дороги и коррупция: чего ждут украинцы в следующем году

18% украинцев считает, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось. Фото: etcetera.media

45% опрошенных украинцев надеются, что экономическое положение страны в следующем году улучшится.

Еще 26% говорят, что ситуация не изменится. Не верят в экономический рост 15% респондентов, свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг".

40% опрошенных отметили, что состояние дорог в Украине улучшилось. Еще 31% увидели положительную динамику в курсе гривны, 23% отметили свободу слова и демократию в стране.

В целом только 18% украинцев считает, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось. Говорят, что ситуация ухудшилась, 29% опрошенных.

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Украинцы отметили положительные изменения борьбе с коррупцией, возможностях поиска работы. Однако негативно оценивают изменения качества медицинского обслуживания, безопасность на дорогах, тарифы на коммунальные услуги и цены на основные товары и услуги.

В Украине самая низкая покупательная способность в Европе. Европейцы после уплаты обязательных платежей в среднем тратят 14 739 евро на человека в год. Украинцы - 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем тратит среднестатистический житель Лихтенштейна, говорится в исследовании GfK.