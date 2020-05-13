Курс гривны продолжает укрепляться - НБУ

На четверг, 14 мая, Национальный банк Украины укрепил курс гривны.
Поэтому по отношению к доллару гривна поднялась на 10,5 копеек и на 5,5 копеек по отношению к евро. Об этом сообщает НБУ.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 евро - 2902,91 гривен
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции крупных компаний сейчас можно купить с хорошим дисконтом
- 100 долларов США - 2668,97 гривен
Курс доллара в продаже на межбанковском валютном рынке подешевел до 26,72 грн / долл., В покупке упал также к 26,69 грн / долл.
В то же время, курс евро в продажузнизився до 29,02 гривен за евро.
За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах рынка снизился на 0,3-0,6%. По данным Нацбанка, на 12 мая составляет 26,81 грн. "После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, торги вторника на межбанке начались с продолжения снижения доллара.
Комментарии