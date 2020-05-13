Курс гривны продолжает укрепляться - НБУ

Курс валют: гривна усилила рост. Фото: НБУ

На четверг, 14 мая, Национальный банк Украины укрепил курс гривны.

Поэтому по отношению к доллару гривна поднялась на 10,5 копеек и на 5,5 копеек по отношению к евро. Об этом сообщает НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 евро - 2902,91 гривен

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- 100 долларов США - 2668,97 гривен

Курс доллара в продаже на межбанковском валютном рынке подешевел до 26,72 грн / долл., В покупке упал также к 26,69 грн / долл.

В то же время, курс евро в продажузнизився до 29,02 гривен за евро.

За прошедшую неделю курс доллара на всех сегментах рынка снизился на 0,3-0,6%. По данным Нацбанка, на 12 мая составляет 26,81 грн. "После выходного в понедельник, когда рынки были закрыты, торги вторника на межбанке начались с продолжения снижения доллара.