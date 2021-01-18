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вторник, 19 января 2021 07:10

Курс доллара резко подскочил

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Курс доллара резко подскочил
Доллар подорожал на 13 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 19 января установил курс доллара на уровне 28,19 грн. Это на 13 копеек больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 34,02 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,09 грн. Продают по 28,33 грн.

За евро предлагают 33,77 грн. Продают по 34,21 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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