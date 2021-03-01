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вторник, 02 марта 2021 07:10

Курс доллара продолжает расти

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Курс доллара продолжает расти
Доллар подорожал на 5 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 2 марта установил курс доллара на уровне 28 грн. Это на 5 коп. больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 33,72 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,84 грн. Продают по 28,04 грн.

За евро предлагают 33,48 грн. Продают по 34,86 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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