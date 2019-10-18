Курс доллара перевалил за 25 грн

Доллар подорожал на 30 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 21 октября установил курс доллара на уровне 25,03 грн. Это на 30 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 41 коп. Стоит 27,89 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проект госбюджета-2020 прошел первое чтение: главные показатели

В обменниках доллар покупают по 24,95 грн. Продают по 25,07 грн.

За евро предлагают 27,56 грн. Продают по 27,76 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.