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среда, 15 января 2020 07:10

Курс доллара перевалил за 24 гривны

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Курс доллара перевалил за 24 гривны
Доллар подорожал на 10 копеек. Фото: today.ua

Национальный банк Украины на 15 января установил курс доллара на уровне 24,03 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 26,69 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,02 грн. Продают по 24,11 грн.

За евро предлагают 26,61 грн. Продают по 26,68 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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Дата
15
января

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