Курс доллара достиг июльского максимума

Польский злотый стоит 6,67 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 2 декабря установил курс доллара на уровне 27,22 грн. Курс вырос на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Выше он был только 22 июля - 27,24 грн.

В то же время Евро подешевел на 8 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,84 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,67 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,25 грн. Продают по 27,35 грн.

За евро предлагают 30,70 грн. Продают по 30,85 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.