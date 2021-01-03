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воскресенье, 03 января 2021 14:32

Курс Bitcoin достиг нового максимума

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Курс Bitcoin достиг нового максимума
Bitcoin сейчас оценивается выше $ 33 тыс. Фото: Reuters

Виртуальная валюта Bitcoin впервые в истории достигла отметки $ 33 тыс.

Впрочем, такой скачок цен на биткоин происходит не впервые. Об этом сообщает CNN.

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"В 2017 году биткоин показал хороший рост и достиг тогдашнего рекордного уровня - более $20 тыс. Но к началу 2019 цена на виртуальную валюту упала до чуть более $3 тыс. Затем в мае 2019 он вырос до $8 тыс., А в декабре 2020 цена на биткоин превысила $20 тыс", - отметили эксперты по биткойнам.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. 2020-го на него обратили внимание также крупные финансовые игроки. Это основной вид криптовалюта, который используют в мире.

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Дата
03
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