Куриные яйца будут дорожать на протяжении всего года

В январе возможно незначительное подорожание. Фото: pexels.com

С декабря 2020 года куриные яйца подорожали примерно на 2-5 грн за десяток. Впрочем, эксперты прогнозируют рост цен в течение всего года.

Как сообщила Ассоциация животноводов Украины, в январе текущего года возможно незначительное подорожание, рассказывает Агроцентр.

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По состоянию на конец декабря 2020-го себестоимость производства яиц составляла примерно двадцать две гривны. К покупателям они доходят уже по цене от тридцати до сорока гривен за десяток.

Причин подорожания несколько. Цены на некоторые компоненты комбикорма существенно выросли. Они составляют значительную долю себестоимости в производстве куриных яиц. В 2020-м урожай зерновых был хуже, чем в предыдущие годы, что стало толчком к подорожанию кормов.

Из-за этого многие производители начали сокращать поголовье птицы, опасаясь, что средств на закупку комбикормов им не хватит. По информации Государственной службы статистики, с января по ноябрь 2020 года объем производства яиц сократился на 2,2 процента.

В начале 2021 года в Украине подорожает хлеб. В январе буханка пшеничного будет стоит 20-24 грн/кг.