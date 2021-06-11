Кулеба рассказал, как "Северный поток-2" повлияет на контракт по транзиту газа

Украинская газотранспортная система не будет простаивать после запуска газопровода. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, повлияет ли запуск российского газопровода "Северный поток-2" на транзит газа через украинскую территорию. По его словам, действующему контракту с РФ ничего не грозит.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Даже если "Северный поток-2" начнет работать и газ потечет. Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях", - сказал он.

Кулеба также заверил, что после запуска российского газопровода украинская газотранспортная система не будет простаивать.

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"Во-вторых, не будет ситуации, что мы потеряем деньги от транзита, потому что наша ГТС не будет пустой, я вас уверяю", - подчеркнул министр.

Ранее Кулеба заявил, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.