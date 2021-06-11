Кулеба рассказал, как "Северный поток-2" повлияет на контракт по транзиту газа

 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 459
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 801
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 882
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1854
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 486
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 711
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1134
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 378
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 351
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 864
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 531
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 396
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2358
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 216
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
пятница, 11 июня 2021 23:26

Кулеба рассказал, как "Северный поток-2" повлияет на контракт по транзиту газа

  Комментировать
Кулеба рассказал, как &quot;Северный поток-2&quot; повлияет на контракт по транзиту газа
Украинская газотранспортная система не будет простаивать после запуска газопровода. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, повлияет ли запуск российского газопровода "Северный поток-2" на транзит газа через украинскую территорию. По его словам, действующему контракту с РФ ничего не грозит.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Даже если "Северный поток-2" начнет работать и газ потечет. Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях", - сказал он.

Кулеба также заверил, что после запуска российского газопровода украинская газотранспортная система не будет простаивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток" достроят до конца года

"Во-вторых, не будет ситуации, что мы потеряем деньги от транзита, потому что наша ГТС не будет пустой, я вас уверяю", - подчеркнул министр.

Ранее Кулеба заявил, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулеба рассказал, как "Северный поток-2" повлияет на контракт по транзиту газа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 10441
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4050
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 3942
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру Просмотров: 3618
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 3411
Экономика
Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн
Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на $ 150 млн Просмотров: 18
Клубника стремительно дешевеет: цена
Клубника стремительно дешевеет: цена Просмотров: 675
Укроборонпром запустит вместе с канадцами фабрику патронов
Укроборонпром запустит вместе с канадцами фабрику патронов Просмотров: 252
ГФС проводит обыски в Нафтогазе
ГФС проводит обыски в Нафтогазе Просмотров: 153
Коллекторы не смогут "выбивать" долги из людей - НБУ установил новые правила
Коллекторы не смогут "выбивать" долги из людей - НБУ установил новые правила Просмотров: 270
Больше всего комментируют
15
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
Голосов: 26539
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть