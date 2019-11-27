Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов

Эксперты рассказали, как лучше приумножить сбережения. Фото: depositphotos.com

Когда человек задумывается о создании собственных сбережений, возникает сразу несколько вопросов. Хранить деньги в гривне или в валюте, как уберечь их от обесценивания, а может и приумножить.

О преимуществах и недостатках различных методов пассивного дохода и предложения финансистов исследовали "Новости Сегодня".

На первом месте - привычные депозиты. Гривневые вклады сейчас можно разместить по ставке от 14 до 18,5 процентов годовых. И финансист Сергей Фурса советует не обольщаться на высокие ставки, это может свидетельствовать о неустойчивом положение банка.

"Наиболее надежными банками являются государственные банки и банки с иностранными владельцами. Надо понимать, что чем выше ставка по депозиту, которую предлагает банк, тем он рискованнее", - отмечает эксперт.

Другой эксперт Алексей Кущ советует вкладывать деньги на короткие, трехмесячные депозиты. Это позволит избежать обесценивания вклада, если нацвалюта начнет ослабевать.

"Зимой, когда гривна максимально девальвирует, сбережения в валюте можно продавать и откладывать на банковский депозит в национальной валюте, переводить этот депозит дальше и зарабатывать в течение весны, лета. А в конце лета, когда гривня максимально укрепляется, деньги из банка лучше убрать и сделать инвестиционную паузу", - советует финансист.

Не следует забывать и о 18 процентном налоге на доходы от депозита и полтора процентах военного сбора - их банк отнимает от доходов. Сейчас на рассмотрении парламентских комитетов законопроект, предлагающий отменить налог на депозиты. Однако, эксперты о перспективах его принятия высказываются скептически.

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На втором месте - ценные бумаги. Инвест-компании рекомендуют облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает Минфин. Однако, купить их самостоятельно не получится. А посредники - взыщут комиссии.

"С вас будут брать деньги за хранение этих ценных бумаг, будут брать деньги за операцию. Но налогов на облигации нет", - говорит финансист Сергей Фурса.

И на третьем месте - покупка наличной валюты. Между евро и долларом, эксперты советуют выбирать второй.

"Еврозона в ближайшее время войдет в период стагнации, а это практически нулевой экономический рост. Ситуация с евро будет хуже, чем с долларом", - предупреждает эксперт Алексей Кущ.

Заработок или сохранения сбережений проверенный способ не гарантирует. Так как доллар продолжает падать по отношению к гривне. В то же время, впоследствии снова возрастет - прогнозируют аналитики.

С начала 2019 объем гривневых депозитов вырос на 6,8%, валютных - на 18,2%, заявили в НБУ.

20 декабря 2019 появится монета номиналом 5 грн. "Во втором квартале 2020-го в обращение введут монету номиналом 10 гривен. Точная дата станет известна позже", - заявил директор Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко на брифинге.