Кто станет первым долларовым триллионером в истории

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивают в $144,2 млрд. Фото: unsplash.com

Основатель компании Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в истории.

Сегодня Безос возглавляет рейтинг богатейших, по версии Forbes. Его активы составляют $144,2 млрд. За последние 5 лет его состояние росло со средним темпом 34% в год. Это несмотря на потерю $38 млрд при разводе и убытки от пандемии коронавируса.

По результатам исследования Comparisun, Безос станет триллионером в 2026-м в возрасте 62 лет.

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Кроме Безоса, в списке возможных претендентов на звание триллионера китайский девелопер Сюй Цзяинь. Он может стать триллионером через год после Безоса. На третьем месте - основатель Alibaba Group Джек Ма. Капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году.

Самым молодым триллионером в истории в 2036 году станет основатель Facebook Марк Цукерберг.

Самым богатым человеком Украины по версии Forbes стал бизнесмен Ринат Ахметов. В то же время в сводном рейтинге самых богатых людей мира Ахметов занимает 845-е место. Его состояние оценивают в $2,4 млрд.