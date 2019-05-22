Кто представит Зеленского на переговорах с МВФ

В Украину миссия МВФ прибыла 21 мая. Фото: Delo.ua

Президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ будет представлять экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Бывший министр финансов Александр Данилюк неоднократно вел переговоры с МВФ. Он в этом компетентный и профессиональный. Поэтому по этому направлению все спокойно", - заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает zn.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за роспуска Рады Украина не получит транш МВФ - эксперт

По его словам, сотрудничество с МВФ регламентировано меморандумом.

"Фонд практически никогда не фокусируется на отдельных кадровых вопросах. Если бы МВФ привязывало сотрудничество к определенным кадрам, то, наверное, у нас было бы мало траншей", - пояснил Герус.

21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет оценивать реформы, которые обязалось провести правительство в рамках сотрудничества с Фондом. Сегодня появилась информация, что миссия досрочно прекращает работу. Правда, позже украинское представительство МВФ опровергло это. По последним данным, миссия МВФ в Украине будет находиться в течение 2 недель.