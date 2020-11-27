Кто предлагает самые низкие цены на газ в декабре: перечень поставщиков

Стоимость газа в компаниях отличается более чем на 3 грн за кубометр. Фото: unsplash

В декабре 15 газоснабжающих компаний снизили цены на газ.

30 компаний оставили их на прежнем уровне, 9 поставщиков повысили цены, пишет консультационный центр "Газ Правда".

Стоимость газа в компаниях отличается более чем на 3 грн за кубометр.

Самое выгодное предложение декабря - 5,95 грн за кубометр от компании Megawatt. Это на 27 коп. меньше, чем в ноябре.

ООО "ВКФ "Теплобуд" по сравнению с предыдущим месяцем снизила стоимость кубометра газа на 40 коп. Ее декабрьское предложение - 6,25 грн за кубометр.

Не стала повышать цены и газопоставляющая компания ГК "Нафтогаз Украины". В декабре, как и в ноябре, будут действовать предложения 6,33 грн за кубометр в месячном тарифе и 6,45 грн за кубометр - в годовом.

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До уровня 6,33 грн за кубометр в декабре цену снизило ООО "Газ АП".

Компания Paliv Energy, которая в ноябре предлагала газ по 6 грн за кубометр, повысила цену до 6,35 грн за кубометр.

ООО "Донецкие энергетические услуги" YASNO в декабре предлагает топливо по 6,49 грн за кубометр, как и в ноябре.

Цены остальных поставщиков колеблются от 6,55 грн до 9,05 грн за кубометр.

До конца отопительного сезона платежки за газ для украинцев будут меняться ежемесячно. Тариф перечисляют исходя из цен на бирже. Однако цены изменятся не только на эту платежку. С 1 января пересчитают и абонплату на газ.