Кто получит денежную помощь к 9 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 459
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 90
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 729
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 720
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 441
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 549
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 792
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 504
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2421
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
12
5
5
4
6
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Показали самые популярные наборы продуктов к Пасхе
Показали самые популярные наборы продуктов к Пасхе
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 441
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1215
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
1 Просмотров: 621
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 15:05

Кто получит денежную помощь к 9 мая

  Комментировать
Кто получит денежную помощь к 9 мая
На выплаты город выделил почти 52 млн.грн. Фото: Елена Луценко

Более 81,5 тыс. киевлян получат выплаты к 9 мая. Город выделил на это почти 52 млн грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам ".

"Город, уже традиционно, предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81,5 тысяч жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и некоторые другие категории граждан", - рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьбу Украины во Второй мировой войне решали за нас. Сейчас делаем это сами

Ко Дню защитника Украины 14 октября 2020-го материальную помощь получили более 29 тыс. человек. Размер выплат составил от 800 грн до 1,5 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто получит денежную помощь к 9 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26001
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 24490
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7938
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 4716
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 4185
Экономика
Под видом "годового тарифа" власть снова повысила цену на газ - Палица
Под видом "годового тарифа" власть снова повысила цену на газ - Палица Просмотров: 162
От 50 грн до 15 тыс: Укрпочта увеличила лимиты на выдачу наличных
От 50 грн до 15 тыс: Укрпочта увеличила лимиты на выдачу наличных Просмотров: 135
Украина получит кредит на модернизацию высших учебных заведений
Украина получит кредит на модернизацию высших учебных заведений Просмотров: 72
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
12
 Просмотров: 459
Ахметов за год разбогател почти втрое
Ахметов за год разбогател почти втрое 2 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
Ахметов за год разбогател почти втрое
Голосов: 26453
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть