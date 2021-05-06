Кто получит денежную помощь к 9 мая

На выплаты город выделил почти 52 млн.грн. Фото: Елена Луценко

Более 81,5 тыс. киевлян получат выплаты к 9 мая. Город выделил на это почти 52 млн грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам ".

"Город, уже традиционно, предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81,5 тысяч жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и некоторые другие категории граждан", - рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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Ко Дню защитника Украины 14 октября 2020-го материальную помощь получили более 29 тыс. человек. Размер выплат составил от 800 грн до 1,5 тыс. грн.