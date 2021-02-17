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среда, 17 февраля 2021 13:33

Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды

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Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Обязанностью потребителя является своевременная оплата предоставленных услуг по ценам и тарифам. Фото: pixabay

Периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков воды должны проводиться за счет исполнителя услуг.

Также он за свой счет должен осуществлять демонтаж, транспортировку и монтаж приборов, пишет "Лига: Закон".

В свою очеред обязанностью потребителя является своевременная оплата предоставленных услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с требованиями законодательства.

"Включение в тарифы платы за поверку приборов учета воды не зависит от действий пользователя, поскольку касается правовых взаимоотношений исполнителя услуг с органами государственной власти и местного самоуправления. Потребитель имеет право на бесплатную поверку, обслуживание и ремонт средства учета воды", - говорится в материале.

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Украинцы, которые имеют проблему с оплатой коммунальных услуг, в некоторых случаях могут оформить субсидию задним числом.

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