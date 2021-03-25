Кто будет платить за электроэнергию меньше: перечень

Использование счетчиков позволит сэкономить на использовании электроэнергии. Фото: unsplash

Украинцы будут платить за электроэнергию 1,68 грн/кВт-час до 1 мая.

Соответствующее постановление опубликовали на "Правительственном портале".

Фиксированную цену будут платить:

- в общежитиях, где используют электричество для удовлетворения собственных бытовых нужд, которые не включают профессиональную и хозяйственную деятельность;

- в многоквартирных жилых домах, где электричество идет на технические цели - работу индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств и освещения;

- в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах;

- юридические лица, являющиеся собственниками имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц. Речь идет о городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах;

- религиозные организации, использующие электрическую энергию для удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

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Согласно постановлению, при наличии двухзонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков - 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены - с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках уплачивается полная цена.

93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их хорошими, а 0,4% - заниженными.