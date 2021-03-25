Кто больше всех заработал и потерял во время пандемии: НБУ перечислил отрасли

В 2020 году ухудшились показатели большинства отраслей экономики.
Жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг, сообщают в Национальном банке.
Отмечается, что понесли существенные убытки следующие сферы:
- искусство,
- спорт,
- развлечения и отдых,
- временное размещение и организация питания,
- транспорт,
- образование.
"Сужение внешнего спроса и инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности промышленности и вспомогательных секторов. Значительный отрицательный вклад в ВВП имело также сельское хозяйство из-за низкого урожая", - говорится в сообщении.
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В НБУ добавляют, что одновременно восстановление потребления домохозяйств во ІІ полугодии поддержало сферу торговли.
Во время пандемии повысился спрос на:
- стриминговые услуги и онлайн-сервисы, что обусловило улучшение показателей деятельности в ІТ-секторе.
- страховые услуги.
"Падение ВВП также смягчила государственная поддержка экономики. Наращивание бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей деятельности в ряде секторов: строительстве, государственном управлении, обороне и охране здоровья", - отмечают в Нацбанке.
В 2020 году доходы украинцев на иностранных рынках выросли на 33%. Самыми прибыльными странами стали США, Великобритания и Канада.
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