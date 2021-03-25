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четверг, 25 марта 2021 09:41

Кто больше всех заработал и потерял во время пандемии: НБУ перечислил отрасли

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Кто больше всех заработал и потерял во время пандемии: НБУ перечислил отрасли
Падение ВВП смягчила государственная поддержка экономики. Фото: unsplash

В 2020 году ухудшились показатели большинства отраслей экономики.

Жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг, сообщают в Национальном банке.

Отмечается, что понесли существенные убытки следующие сферы:

- искусство,

- спорт,

- развлечения и отдых,

- временное размещение и организация питания,

- транспорт,

- образование.

"Сужение внешнего спроса и инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности промышленности и вспомогательных секторов. Значительный отрицательный вклад в ВВП имело также сельское хозяйство из-за низкого урожая", - говорится в сообщении.

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В НБУ добавляют, что одновременно восстановление потребления домохозяйств во ІІ полугодии поддержало сферу торговли.

Во время пандемии повысился спрос на:

- стриминговые услуги и онлайн-сервисы, что обусловило улучшение показателей деятельности в ІТ-секторе.

- страховые услуги.

"Падение ВВП также смягчила государственная поддержка экономики. Наращивание бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей деятельности в ряде секторов: строительстве, государственном управлении, обороне и охране здоровья", - отмечают в Нацбанке.

В 2020 году доходы украинцев на иностранных рынках выросли на 33%. Самыми прибыльными странами стали США, Великобритания и Канада.

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