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воскресенье, 29 сентября 2019 11:41

Крупнейшим банкам устроят проверки

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Крупнейшим банкам устроят проверки
Униан Фонд гарантирования вкладов проводит проверки по всем крупным банкам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит проверки по всем крупным банкам.

"Это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт - это судебная работа на основе так называемого недостатка активов для удовлетворения кредиторских требований. Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела - процессы параллельные, но с одной целью - вернуть украденные деньги", - заявила DT заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще, отметила она.

"Там речь идет о конкретных лицах, конкретные операции и схемы, четко понятны виноваты и понятный нанесенный ущерб", - сказала она. - Меня этот направление вдохновляет. И, конечно, только на украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции", - отметила директор-распорядитель ФГВФЛ.

За 7 месяцев 2019 платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли - в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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С 25 сентября банки в Украине смогут округлять суммы кассовых операций. Нацбанк принял такое решение из изъятии из наличного обращения монет мелких номиналов.

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