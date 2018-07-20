Криптовалюта хорошо отмывает реальные доходы - глава федерального резерва США

Пауэлл подчеркнул большие риски, которые несет криптовалюта для инвесторо

В своем выступлении в Конгрессе глава Федерального резерва США Джером Пауэлл сделал ряд критических заявлений в адрес биткоинов и других криптовалют. Эксперт отметил, что криптовалюта является прекрасным механизмом для отмывания доходов.

Пауэлл подчеркнул большие риски, которые несет криптовалюта для инвесторов, пишет segodnya.ua.

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По словам специалиста, криптовалюта стала ярким шариком для неопытных инвесторов.

"Это не настоящая валюта. Мы не рассматриваем криптовалюту в качестве нашей юрисдикции. Но она меня беспокоит. Валюта должна быть средством платежа и иметь ценность, а криптовалюта нечасто используется для платежей", - заявил Пауэлл.

В то же время глава Федрезерва не видит особой угрозы для традиционных валют со стороны цифровых активов.

Криптовалюта - это валюта, не имеющая физического облика. Она создана по специальному алгоритму и находит свое выражение только в цифровом, виртуальном виде. Но специальные QR-накопители позволяют материализовать хранения криптовалюты. Данная финансовая система не имеет прямого отношения к государственным банкам и не связана с экономикой одной страны. Виды криптовалюта: • Биткоины (BTC) - главная и основная криптовалюта. • Лайткоин (LTC) - вторая после биткоина валютная единица в майнинг и лучшая его копия. • Эфир (ETH) - популярная расчетная единица. Появилась благодаря программисту Виталию Бутерину.