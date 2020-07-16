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четверг, 16 июля 2020 17:12

Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ

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Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
В бюджете стоит более четко прогнозировать курс валют. Фото: pixabay.com

Новый глава Национального банка должен изменить денежно-кредитную политику в стране. Пока она слишком жесткая. Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Тарас Загородний.

"Нужен курс на упрощение требований кредитования со стороны коммерческих банков. Тогда удастся вливать средства в экономику и стимулировать ее рост. Кроме того, не надо занижать показатели инфляции. Потому что кажется, что цены растут медленно, а людям все равно не хватает денег", - объясняет эксперт.

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По его словам, стоит четко прогнозировать курс валют в стране. Соответствующие показатели закладывать в бюджет.

"Одна из причин отставки Якова Смолия - игры с курсом валют. В бюджете прогнозировали один курс, на практике видели другой - заниженный. Например, в прошлом году в бюджете заложили доллар на уровне 28 гривен, а по факту получили 24. В результате пострадала экономика, экспортеры, уменьшились доходы в бюджет", - объясняет Загородний.

Новым главой НБУ стал Кирилл Шевченко. До этого возглавлял Укргазбанк. В прошлом году получил общий доход около 28,7 млн грн. Из них 14,6 млн грн - зарплата, 13,3 млн грн - доходы от отчуждения недвижимого имущества, 426 тыс. грн - проценты по депозитам. Их Шевченко держит в Укргазбанке. Это почти 873 тыс. грн, €167 тыс. Не имеет долларовых вкладов и наличных сбережений. Вместе с женой в Киеве владеет квартирой площадью 304 кв. м. Имеет авто Peugeot Partner 2016 года выпуска.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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