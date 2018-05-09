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среда, 09 мая 2018 05:35

краинские заробитчане за 2017 перечислили из Польши 11,7 млрд злотых

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краинские заробитчане за 2017 перечислили из Польши 11,7 млрд злотых
Украинцы перечисляют деньги из польских заработков. Фото: Терноград

Украинцы, работающие в Польше, за 2017 год отправили домой около 11,7 млрд злотых.

Переводы в Украину, согласно статистике НБП, составили самую крупную долю всех переводов, отправленных из Польши за границу - 90,4%. Для сравнения, в 2016 году сумма переводов в Украину составляла 7,8 млрд злотых. Об этом сообщает Национальный банк Польши, передает TVN24Bis.

Всего за год иностранцы отправили из Польши 13 млрд злотых.

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Украинцы согласно данным Института социального страхования составляют самую многочисленную группу иностранцев в Польше - 316,5 тысяч человек. На втором месте граждане Беларуси, которых в Польше легально проживает 24 тысячи человек.

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