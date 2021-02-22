Ковидного фонда не существовало - Зеленский

Во время выполнения программы "Большое строительство" работали не только над дорогами. Фото: pixabay

Вместо ковидного фонда в Украине действовало объединение программ, из которого брали деньги на приоритетные вещи.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает "Укринформ".

По словам главы государства, во время выполнения программы "Большое строительство" работали не только над дорогами.

"За 10 месяцев мы построили сотни школ, стадионы, площадки, садики. Часть программы - это наши приемные отделения, в которых строилась отдельная инфраструктура, и строятся дороги в больницы. То есть многое из этих вещей было сделано и в борьбе с Covid-19", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что в Украине начали много различных программ после того, как удалось получить от Газпрома $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Однако, когда началась пандемия Covid-19, все они были ограничены.

"Но потом мы начали понимать, что программы надо открывать. При этом ставили приоритеты - инфраструктура и "Большое строительство". Не было отдельного ковидного фонда. Это было объединение всех программ, и мы просто поставили рамки - нельзя брать оттуда деньги. Делали это только на приоритетные вещи - социальную помощь, обновления техники, дороги", - отметил глава государства.

В рамках программы "Большое строительство" планируют создать поезда, поездка в которых будет длиться 3-4 ч.