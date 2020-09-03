Коррупция и спорные ситуации: бизнес указал на недостатки работы таможни

56% в Ассоциации считают, что коррупция в таможенных органах остается на прежнем уровне. Фото: unsplash

В первом полугодии 2020 года Европейская бизнес-ассоциация оценила деятельность таможни на 3,37 балла по 5-бальной шкале. Этот показатель на 0,02 балла ниже, в сравнении с оценкой второй половины 2019 года.

56% в Ассоциации считают, что коррупция в таможенных органах остается на прежнем уровне, хотя 31% опрошенных заметили уменьшение ее проявлений.

Увеличилось количество респондентов, довольных качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне - 54%. Процент недовольных составил 10%. В прошлом периоде таких было 44% и 24% соответственно утверждают в ЕБА.

Самую высокую оценку экспертов получила работа системы "Единое окно". 67% опрошенных ответили, что в основном полностью удовлетворены использованием "Единого окна", и только 7% остались недовольны. При этом компании указывают на недостаток слаженного взаимодействия между контролирующими органами и низкой активностью таможни по координации такого взаимодействия.

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"Точечных улучшений недостаточно, чтобы говорить о положительной динамике взаимодействия бизнеса с таможенными органами. Все процедуры на таможне должны быть простыми, понятными и прозрачными, а фактор человеческого вмешательства - сведен к минимуму", - говорит заместитель директора представительства интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.

По ее словам, бизнес ожидает назначения постоянного руководства Гостаможслужбы, чтобы админреформа ведомства могла быть завершена.

Эксперты жалуются на осложненную и длительную процедуру фитосанитарного и ветеринарного контроля, обременительный контроль товаров в деревянной таре.

Бизнес сталкивается с вымогательством документов в бумажной форме в дополнение к электронным, многочисленными задержками, спорными ситуациями относительно таможенной стоимости товаров. Так, 39% опрошенных сообщили, что имеют проблемы с корректировкой таможенной стоимости.

Таможня выполнила в июле 2020 года план на 100,4%, и собрала в бюджет 25,63 млрд грн, что на 3,36 млрд грн меньше, чем в июле 2019-го.