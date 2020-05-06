Коронавирус в Украине: сколько денег выделили на преодоление пандемии

На борьбу с распространением Covid-19 в Украине уже потратили 1,8 млрд грн из бюджетов разных уровней. Больше всего из местных бюджетов - 1,35 млрд грн.

Из госбюджета потратили 455 млн грн, передает Министерство финансов.

Автор: minfin.gov.ua В основном деньги потратили на закупки медикаментов.

В основном деньги потратили на закупки медикаментов. Речь идет о сумме в 640,8 млн грн. На медицинское оборудование ушли 552,8 млн грн. Еще 462,5 млн грн стоили маски, антисептики и транспортировка больных.

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Медперсоналу на зарплаты выделили 121,6 млн грн.

По состоянию на утро 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 487 новых случаев, сообщает Минздрав.