Конституционный суд не дал поднять пенсионный возраст для работников на вредных работах

КС признал закон неконституционным. Фото: sud.ua

Конституционный суд Украины заблокировал поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц.

Он признал неконституционными положения закона № 213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 года, сообщает пресс-служба суда.

Закон касался работающих во вредных условиях. КС признал, что люди, которые соглашались на такую ​​работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания относительно права выхода на пенсию раньше.

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После внесения изменений законом №213 их право выхода на пенсию на определенных условиях было сужено. КС расценил это как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составит 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля следующего года - 60 лет. Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения, сообщает Пенсионный фонд Украины.