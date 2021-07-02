Конгресс США не одобрил приостановление санкций против "Северного потока-2"

Санкции против "Северного потока-2" пока прекращать не будут. Фото: Reuters

Комитет по ассигнованиям палаты представителей США утвердил поправку, которая не позволяет президенту Джо Байдену приостановить санкции против газопровода "Северный поток-2"

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетным вопросом европейской энергетической безопасности", - цитирует конгрессмена агентство Bloomberg.

Речь идет о возможном исключении санкций против трубопровода на 2022 финансовый год.

Теперь для утверждения запрета на отмену санкций против "Северного потока-2" поправку должны одобрить палата представителей, сенат, а затем подписать президент США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" можно остановить в любое время

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики через газопровод "Северный поток-2". Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть им потеряны в результате запуска газопровода.