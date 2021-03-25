Кому работодатели предлагают высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты, традиционно, предлагают IT-специалистам. Фото: unsplash

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают украинцам, составляет 12 тыс. грн.

Такие данные обнародовали robota.ua.

Чаще всего работодатели ищут менеджеров по продажам, продавцов, работников госучреждений, менеджеров по продажам по телефону, торговых представителей авто.

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Самые высокие зарплаты, традиционно, предлагают IT-специалистам:

- архитектор программного обеспечения - 145 тыс. грн;

- Senior С ++ developer - 112 тыс. грн

- Senior Front-End developer - 95 тыс. грн

- Magneto developer - 95 тыс. грн

- Senior HTML developer - 94 тыс. грн.

63% опрошенных украинцев готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом.