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пятница, 27 ноября 2020 21:10

Кому предлагают работу и высокие зарплаты: инфографика

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В августе-октябре промышленному рынку не хватало швей и сварщиков.

Наибольшие зарплаты на производстве - в Одесской области, а наиболее широкий выбор вакансий - в Киевской, говорится в аналитике OLX Работа.

Карантин изменил рынок труда. По результатам опроса OLX, среди владельцев малого и среднего бизнеса в сентябре, 54% работодателей перевели свой бизнес на удаленную или частично удаленную занятость. Но на отрасль производства это почти не повлияло. Даже во время локдауна заводы и фабрики работали, а на специалистов рабочих специальностей существует стабильный спрос.

В августе-октябре больше всего были востребованы швеи - работодатели разместили 732 вакансии по их поиску. Много работы есть и для сварщиков - их искали в 267 объявлениях. Нужны были операторы производства - 256 объявлений, и разнорабочие - 229 объявлений. Не хватает и специалистов по сборке мебели - 208 вакансий.

Наибольший заработок на производстве предлагают обвальщикам - 18 тыс. грн/мес. В среднем на 500 гривен меньше платят сапожникам. Менеджеры по продажам и конструкторы могут претендовать на зарплату 16 тыс. грн. Сборщикам мебели готовы платить примерно 15 тыс. грн в месяц.

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Наибольший интерес к производственным вакансиям работники проявляют в регионах, где есть города-миллионники. Например, активно откликаются на предложения в Киевской области - почти 4 380 отзывов. В Днепропетровской и Харьковской областях тоже активно ищут работу на производстве - 2 900 и 2 700 отзывов соответственно.

Уровень зарплат на производстве отличается в разных регионах. Наибольшие средние оклады предлагают в следующих областях:

- Одесская - 15 тыс. грн;

- Киевская - 14 тыс. грн;

- Хмельницкая - 12,5 тыс. грн;

- Ивано-Франковская - 12,5 тыс. грн;

- Харьковская - 12 тыс. грн.

Автор: OLX
  Найбільший заробіток на виробництві пропонують обвалювальникам Naybilʹshyy zarobitok na vyrobnytstvi proponuyutʹ obvalyuvalʹnykam Возможно, вы имели в виду: Найбільший заробіток на виробництві пропонують обвалювальником 62/5000 Наибольший заработок на производстве предлагают обвальщикам
Найбільший заробіток на виробництві пропонують обвалювальникам Naybilʹshyy zarobitok na vyrobnytstvi proponuyutʹ obvalyuvalʹnykam Возможно, вы имели в виду: Найбільший заробіток на виробництві пропонують обвалювальником 62/5000 Наибольший заработок на производстве предлагают обвальщикам

"По данным Госстата, в октябре 2020 года объемы промышленного производства в стране сократились на 3,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а по сравнению с сентябрем 2020 года - выросли на 5,8%. Если говорить о сокращении в отраслях, оно меньше коснулось производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - 7,6%, а также производства пищевых продуктов, напитков - на 2,7%. В то же время выросли объемы производства мяса. Все это обусловливает высокий спрос на обвальщиков и швей в стране", - комментирует руководитель направления OLX Работа в Украине Мария Абдуллина.

В сфере услуг востребованность автоинструкторов по сравнению с прошлым годом выросла больше всего - на 45%. Это объясняется тем, что многие украинцы опасаются введения жесткого карантина и ограничения работы общественного транспорта, поэтому учатся водить машину заранее.

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