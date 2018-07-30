Кому предлагают наибольшую зарплату на курортах

Украинцам на курортах Херсонской, Одесской и Запорожской областей предлагают работу в сфере торговли, туризма и развлечений, бытового обслуживания, гостинично-ресторанного бизнеса. Обещают зарплату выше средней, жилье и 3-х разовое питание.

Больше всего вакансий в сфере розничной торговли - 36% от всех объявлений. Претендентам предлагают продавать креветки и кукурузу. В Одесской области за это обещают платить от 6750 до 22 500 грн в месяц, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua 30% всех вакансий у моря приходится на специалистов в бары, рестораны и кафе.

Продавцу-консультанту или кассиру на летние аттракционы зарплату обещают от 2950 грн. Дополнительно будут платить процент с продаж.

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30% всех вакансий у моря приходится на специалистов в бары, рестораны и кафе. Таких вакансий больше всего зафиксировали в Херсонской области. За месяц работы на пляже, с постоянным доступом к пище и развлечениям, можно получить от 3600 до 21 416 грн.

Вакансий связанных с туризмом и развлечениями насчитали 12%. Работодатели обещают платить от 10 000 до 15 000 грн. Правда, на ловле рапанов в Одессе можно заработать 39 000 грн в месяц.

На Донетчине в июне была самая высокая средняя заработная плата среди всех регионов Украины. Там в среднем получали 9774 грн. На втором месте – Киевская область, здесь средняя зарплата в июне составила 9481 грн. На третьем - Днепропетровская область с зарплатой в 9065 грн. Больше всего в Украине получают работники отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работники сферы ИТ и телекоммуникаций.